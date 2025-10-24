Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Севилья, результат матча 24 октября 2025, счёт 2:1, 10-й тур Ла Лига 2025/2026

«Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 69-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Оярсабаль – 19'     1:1 Гудель – 30'     2:1 Оярсабаль – 36'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, забив с пенальти. На 30-й минуте защитник Неманья Гудель восстановил равновесие. На 36-й минуте Оярсабаль вывел хозяев вперёд.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте встречи.

После 10 матчей чемпионата Испании команда Серхио Франсиско набрала девять очков и занимает 14-е место. «Севилья» заработала 13 очков и располагается на девятой строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Реале Сосьедад» рассказали, подавал ли Захарян документы на испанское гражданство

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android