«Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 69-й минуте

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Адриан Кордеро Вега. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, забив с пенальти. На 30-й минуте защитник Неманья Гудель восстановил равновесие. На 36-й минуте Оярсабаль вывел хозяев вперёд.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте встречи.

После 10 матчей чемпионата Испании команда Серхио Франсиско набрала девять очков и занимает 14-е место. «Севилья» заработала 13 очков и располагается на девятой строчке.

