Президент «Барселоны» отреагировал на отмену матча команды в США

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно решения Ла Лиги отменить проведение матча 17-го тура соревнования с «Вильярреалом» в США.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
«Мы подчиняемся Ла Лиге, но я не согласен с мнением, что эта игра повредила бы турниру. Не разделяю подобную точку зрения. Кроме того, у нас уже была хорошая серия побед в матчах с «Вильярреалом» на их домашнем стадионе. Данная встреча была для продвижения Ла Лиги и получения существенных денежных средств, которые пригодились бы соревнованию», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ла Лига объявила об отмене матча между «Вильярреалом» и «Барселоной» 21 октября.

