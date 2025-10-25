Президент «Барселоны» отреагировал на отмену матча команды в США

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно решения Ла Лиги отменить проведение матча 17-го тура соревнования с «Вильярреалом» в США.

«Мы подчиняемся Ла Лиге, но я не согласен с мнением, что эта игра повредила бы турниру. Не разделяю подобную точку зрения. Кроме того, у нас уже была хорошая серия побед в матчах с «Вильярреалом» на их домашнем стадионе. Данная встреча была для продвижения Ла Лиги и получения существенных денежных средств, которые пригодились бы соревнованию», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ла Лига объявила об отмене матча между «Вильярреалом» и «Барселоной» 21 октября.

