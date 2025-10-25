Скидки
Сын Марека Гамшика подписал контракт с участником Лиги чемпионов

Комментарии

Сын легенды словацкого футбола Марека Гамшика совершил первый крупный трансфер в своей карьере. 15-летний Кристиан Гамшик подписал контракт с датским клубом «Копенгаген», сообщает официальный сайт клуба.

Экс-игрок «Дуклы» присоединится к тренировочному лагерю своей новой команды в январе следующего года, когда ему исполнится 16 лет. Юный футболист регулярно вызывается в сборную Словакии U16.

Кристиан Гамшик проходил стажировку в «Копенгагене» и произвёл впечатление на руководство клуба. Футболист первоначально будет играть за команду «Копенгаген» U17.

Его отец, ныне помощник тренера сборной Словакии, уехал за границу в 17 лет. Он перешёл из братиславского «Слована» в «Брешию» за € 500 тыс. Через три года «Наполи» купил его за € 5,5 млн. В составе итальянской команды Марек Гамшик дважды выиграл Кубок Италии и стал легендой клуба.

Комментарии
