Президент «Барселоны»: никогда не устану наблюдать, как мы побеждаем «Реал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подчеркнул, что никогда не устанет от побед сине-гранатовых во встречах с мадридским «Реалом». В воскресенье, 26 октября, команды сыграют в матче 10-го тура чемпионата Испании.
– Вам не надоело наблюдать, как «Барса» побеждает в матчах с «Реалом»?
– Нет, я никогда не устану от этого. Наблюдать за победой «Барсы» — это чувство, которое для нас, болельщиков, выходит за рамки спортивного соревнования. Подобная игра характеризуется максимальным соперничеством. Это невероятно, — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Сине-гранатовые одержали победу во всех четырёх «эль класико» минувшего сезона с общим счётом 16:7.
