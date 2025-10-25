Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атекаме — о ничьей «Милана» с «Пизой»: я разочарован результатом

Атекаме — о ничьей «Милана» с «Пизой»: я разочарован результатом
Комментарии

20-летний швейцарский защитник «Милана» Закари Атекаме высказался о ничьей своей команды в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (2:2).

Италия — Серия А . 8-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Леау – 7'     1:1 Куадрадо – 60'     1:2 Нзола – 86'     2:2 Атекаме – 90+3'    

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить, это было бы важно для нас. Я рад своему голу, который позволил нам сравнять счёт. Но нам нужно работать над тем, чтобы добиться ещё большего», – приводит слова Атекаме официальный сайт клуба.

Игрок спас «Милан» от поражения в матче с аутсайдером Серии А, забив в добавленное ко второму тайму время.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у команды в активе 17 очков. Однако основные конкуренты ещё не проводили свои матчи на этой неделе.

Материалы по теме
Леау забил в двух домашних матчах Серии А подряд впервые с 2024 года — Opta
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android