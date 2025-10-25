Атекаме — о ничьей «Милана» с «Пизой»: я разочарован результатом
Поделиться
20-летний швейцарский защитник «Милана» Закари Атекаме высказался о ничьей своей команды в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (2:2).
Италия — Серия А . 8-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Леау – 7' 1:1 Куадрадо – 60' 1:2 Нзола – 86' 2:2 Атекаме – 90+3'
«Я разочарован результатом. Мы хотели победить, это было бы важно для нас. Я рад своему голу, который позволил нам сравнять счёт. Но нам нужно работать над тем, чтобы добиться ещё большего», – приводит слова Атекаме официальный сайт клуба.
Игрок спас «Милан» от поражения в матче с аутсайдером Серии А, забив в добавленное ко второму тайму время.
«Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у команды в активе 17 очков. Однако основные конкуренты ещё не проводили свои матчи на этой неделе.
Комментарии
- 25 октября 2025
-
00:51
-
00:39
-
00:37
-
00:25
-
00:21
-
00:12
-
00:12
- 24 октября 2025
-
23:58
-
23:45
-
23:34
-
23:27
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:44
-
22:37
-
22:31
-
22:23
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:49
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:14
-
21:00
-
20:50
-
20:44
-
20:31
-
20:23
-
20:14