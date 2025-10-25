Атекаме — о ничьей «Милана» с «Пизой»: я разочарован результатом

20-летний швейцарский защитник «Милана» Закари Атекаме высказался о ничьей своей команды в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (2:2).

«Я разочарован результатом. Мы хотели победить, это было бы важно для нас. Я рад своему голу, который позволил нам сравнять счёт. Но нам нужно работать над тем, чтобы добиться ещё большего», – приводит слова Атекаме официальный сайт клуба.

Игрок спас «Милан» от поражения в матче с аутсайдером Серии А, забив в добавленное ко второму тайму время.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, у команды в активе 17 очков. Однако основные конкуренты ещё не проводили свои матчи на этой неделе.