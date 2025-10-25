«В Дембеле тоже не верили». Терзич считает, что Санчо может выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич считает, что у его экс-футболистов Джейдона Санчо, Эрлинга Холанда и Джуда Беллингема есть шансы получить награду «Золотой мяч».

«Все эти игроки могут выиграть «Золотой мяч» в будущем. Даже Джейдон [Санчо]. Если говорить о Джейдоне, возможно, пять лет назад никто бы не сказал, что победит Усман Дембеле. У него были похожие проблемы с дисциплиной. Я говорю о таланте и потенциале.

Разница в том, что Эрлинг может достичь такого уровня, если будет оставаться голодным, а Джейдон — если будет продолжать улыбаться. Джуду нужно совмещать и то, и другое», — приводит слова Терзича The Telegraph.

Санчо является футболистом «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 25-летний нападающий играет за «Астон Виллу» на правах аренды. Он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: