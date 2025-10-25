Скидки
Модрич — об игре с «Пизой»: мы расстроены и злы, потому что упустили отличный шанс

Модрич — об игре с «Пизой»: мы расстроены и злы, потому что упустили отличный шанс
40-летний полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о ничьей своей команды в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Пизой» (2:2).

Италия — Серия А . 8-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Леау – 7'     1:1 Куадрадо – 60'     1:2 Нзола – 86'     2:2 Атекаме – 90+3'    

«Мы должны были решать все вопросы в первом тайме. Играли хорошо, но забили всего один гол. Второй тайм начали слишком вяло. Даже если ты сильнее и заслуживаешь победы, случиться может всё что угодно. Если мы не победили, это только наша вина. Сегодня потеряли два важных очка. В домашних матчах при всём уважении к «Пизе» нужно побеждать. Мы расстроены и злы, потому что упустили отличный шанс», – приводит слова Модрича Sky Sport Italia.

«Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии с 17 очками в активе. Однако основные конкуренты ещё не проводили свои матчи на этой неделе.

«Милан» на 90+4-й минуте ушёл от поражения в матче Серии А с «Пизой»
Новости. Футбол
