«Бавария» всерьёз намерена подписать трансферную цель «Реала» и «Ливерпуля» — Sky

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль в последние дни провёл встречу с агентом Гордоном Стипичем, представляющим интересы центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мюнхенский клуб полностью вовлечён в борьбу за подписание 25-летнего футболиста, чей контракт с «орлами» заканчивается летом 2026 года. В этой гонке также участвуют мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Гехи является целью «Баварии» наряду с защитником дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеком. Наиболее вероятно, что мюнхенцы купят их в случае ухода из клуба Деотшанкюля Юпамекано и Ким Мин Джэ.

