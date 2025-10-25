«После Лички Карпин ухудшил ситуацию». Рапопорт — о грядущем матче «Зенита» с «Динамо»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о грядущем противостоянии сине-бело-голубых с московским «Динамо» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск.

«Динамо» неважно стартовало. После Лички Карпин не улучшил ситуацию, а, пожалуй, ухудшил. По последним играм, кажется, «Динамо» стало набирать обороты, но «Зенит» всё равно значительно сильнее. У «Динамо» не самая надёжная линия обороны, есть медленные игроки. Если в атаке «Зенит» сыграет быстро, агрессивно, то выиграет матч. В то же время «Динамо» может создать проблемы для обороны «Зенита», стал играть Константин Тюкавин, есть другие яркие футболисты. Но я думаю, будет нерезультативный матч», — приводит слова Рапопорта издание News.ru.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, в активе московской команды 16 очков.

