Футбол Новости

Стали известно, что грозит «Спартаку» из-за включения «Лукойла» в санкционные списки США

Аудио-версия:
Комментарии

Источники «Чемпионата» рассказали, что грозит «Спартаку» после включения «Лукойла» в санкционные списки США. Основные проблемы, по словам наших собеседников, коснутся трансферной деятельности клуба.

«Принимающие банки проверяют санкционные списки по процедуре комплаенса (система контроля и управления рисками, направленная на соблюдение законодательства, требований регуляторов и внутренних политик компании. — Прим. «Чемпионата»). Им грозит уголовное преследование, если они начнут проводить платежи в долларах (или если у них есть бизнес в США). Это повлияет на клуб», — рассказал один из собеседников «Чемпионата».

В таких ситуациях клубы могут либо постараться доказать, что конкретно они не находятся в санкционных списках, либо использовать другие варианты платежей. «Глобально с трансферами у клуба всё будет сильно сложнее», — добавил один из собеседников «Чемпионата».

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Также под них попали 28 дочерних предприятий (например, «Лукойл-Пермь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Уралойл»).

Комментарии
