В «Лукойле» рассматривают вариант смены владельца «Спартака» из-за санкций США

В «Лукойле» рассматривают вариант смены владельца «Спартака» из-за санкций США
В руководстве «Лукойла» рассматривают вариант передачи акций «Спартака» другому владельцу. Об этом «Чемпионату» рассказало два источника, знакомых с ситуацией.

«Один из вариантов минимизировать урон «Спартаку» после санкций против «Лукойла» – передать клуб другому владельцу. По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Также под них попали 28 дочерних предприятий (например, «Лукойл-Пермь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Западная Сибирь» и «Уралойл»).

Футбольный клуб не попал в санкционный список напрямую, но ограничения касаются всех организаций, которыми на 50% и более владеет «Лукойл». 100% акций клуба на данный момент принадлежат «Лукойлу».

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — владельцев ФК «Спартак» и ХК ЦСКА

