Булыкин назвал фаворита предстоящего матча РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Бывший российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о грядущем противостоянии «Зенита» с бело-голубыми в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск.

«Зенит» играет у себя дома, нужны очки. По составу они сильнее, поэтому «Зенит» является явным фаворитом. «Зенит» и «Краснодар» остаются главными претендентами на чемпионство, есть еще московские клубы, которые тоже будут бороться», — приводит слова Булыкина издание News.ru.

«Зенит» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке. В активе команды Валерия Карпина 16 очков.

