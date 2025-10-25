Скидки
Булыкин назвал фаворита предстоящего матча РПЛ «Зенит» — «Динамо»

Булыкин назвал фаворита предстоящего матча РПЛ «Зенит» — «Динамо»
Бывший российский нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о грядущем противостоянии «Зенита» с бело-голубыми в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
«Зенит» играет у себя дома, нужны очки. По составу они сильнее, поэтому «Зенит» является явным фаворитом. «Зенит» и «Краснодар» остаются главными претендентами на чемпионство, есть еще московские клубы, которые тоже будут бороться», — приводит слова Булыкина издание News.ru.

«Зенит» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке. В активе команды Валерия Карпина 16 очков.

Самая крупная победа «Динамо»:

