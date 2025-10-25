Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов подробно высказался о центральном матче 13-го тура РПЛ, где «Зенит» примет «Динамо»

Семшов подробно высказался о центральном матче 13-го тура РПЛ, где «Зенит» примет «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями о грядущем противостоянии «Зенита» с бело-голубыми в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч отличается от других своими особенностями, у обеих команд есть хорошие футболисты, особенно в атакующей линии. Несмотря на то, что «Динамо» находится вне топ-5 в таблице РПЛ, команда хочет подняться, для этого нужно выиграть. «Зенит» уже набрал форму, команда поборется за золотые медали, поэтому терять очки тоже нельзя.

У каждой команды есть потери. Но мне кажется, что у «Динамо» это более существенно, из-за перебора жёлтых карточек не сыграет полузащитник и капитан Даниил Фомин. Он играет ключевую роль в игре бело-голубых. У «Зенита» это Матео Кассьерра с травмой, но у команды есть другие форварды, которые могут его заменить

Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у «Зенита» за счёт своего поля и болельщиков, но всё будет зависеть от того, как будут играть команды. Но я думаю, что матч будет достаточно весёлым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счёт не собирается. Сложно предположить насчёт большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно», — приводит слова Семшова издание ТАСС.

«Зенит» занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ, имея 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 16 очков.

Материалы по теме
Булыкин назвал фаворита предстоящего матча РПЛ «Зенит» — «Динамо»

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android