Семшов подробно высказался о центральном матче 13-го тура РПЛ, где «Зенит» примет «Динамо»

Бывший российский полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями о грядущем противостоянии «Зенита» с бело-голубыми в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск.

«Этот матч отличается от других своими особенностями, у обеих команд есть хорошие футболисты, особенно в атакующей линии. Несмотря на то, что «Динамо» находится вне топ-5 в таблице РПЛ, команда хочет подняться, для этого нужно выиграть. «Зенит» уже набрал форму, команда поборется за золотые медали, поэтому терять очки тоже нельзя.

У каждой команды есть потери. Но мне кажется, что у «Динамо» это более существенно, из-за перебора жёлтых карточек не сыграет полузащитник и капитан Даниил Фомин. Он играет ключевую роль в игре бело-голубых. У «Зенита» это Матео Кассьерра с травмой, но у команды есть другие форварды, которые могут его заменить

Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у «Зенита» за счёт своего поля и болельщиков, но всё будет зависеть от того, как будут играть команды. Но я думаю, что матч будет достаточно весёлым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счёт не собирается. Сложно предположить насчёт большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно», — приводит слова Семшова издание ТАСС.

«Зенит» занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ, имея 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 16 очков.

ТОП-5 фактов о российском футболе: