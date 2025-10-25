Генич спрогнозировал результат грядущего матча между «Реалом» и «Барселоной»

Известный футбольный комментатор Константин Генич предположил, как завершится предстоящий матч 10-го тура испанской Ла Лиги, где в «эль класико» сойдутся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

«Не знаю, такое «эль класико» наш ждёт… Без Флика — да, обидно. Ямаль нынче не тот, ещё и травмирует постоянно пах. Да и с девушкой постарше встречается. Рафинья после травмы. Левандовски после травмы, Ферраном одним сыт не будешь… «Эль класико» — это всегда новый том. Что-то мне подсказывает, что раз в прошлом сезоне «Барса» прям измывалась над мадридским «Реалом», то сейчас, кажется мне, такого не будет. Я бы предположил, что будет верховой матч, разумеется. В обороне команды играют гораздо хуже, чем в атаке. Думаю, будет ничья — 2:2», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. Первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал», набравший 24 очка. На второй строчке расположилась «Барселона» (22).

