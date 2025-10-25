Скидки
Семшов предположил, как завершится матч «Зенита» с «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов спрогнозировал результат грядущего противостояния «Зенита» с бело-голубыми в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Будет ничья. Предположу, что 1:1. «Динамо» всегда удачно играет в Питере, а сейчас им просто некуда отступать. Если они хотят бороться за медали, нужно набирать очки. Даже с учетом потерь футболистов у «Динамо» я думаю, что «Зениту» будет нелегко победить.

Да, динамовцы лишились Миранчука из‑за травмы и Фомина из‑за перебора карточек, но зато вернулись Гладышев и Тюкавин. Пусть «Зенит» остается фаворитом матча, но я всё‑таки ожидаю ничейного исхода. Если, конечно, «Динамо» не привезёт себе голы», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между санкт-петербургской и московской командами состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск.

Какие карточки есть в футболе:

