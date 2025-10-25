Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов рассказал о перспективах «Зенита» и «Динамо» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Семшов рассказал о перспективах «Зенита» и «Динамо» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился мыслями о перспективах «Зенита» и «Динамо» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в преддверии их очного матча 13-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила. Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, что на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» ещё поборется, возможности есть. «Зенит» выше в таблице, как бы не сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет», — приводит слова Семшова издание ТАСС.

Встреча между санкт-петербургской и московской командами состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск. «Зенит» занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ, имея 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, имея в активе 16 очков.

Материалы по теме
Экс-тренер «Зенита» назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Карпина

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android