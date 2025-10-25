Семшов рассказал о перспективах «Зенита» и «Динамо» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился мыслями о перспективах «Зенита» и «Динамо» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в преддверии их очного матча 13-го тура чемпионата России.

«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила. Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, что на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» ещё поборется, возможности есть. «Зенит» выше в таблице, как бы не сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет», — приводит слова Семшова издание ТАСС.

Встреча между санкт-петербургской и московской командами состоится 26 октября. Начало — в 17:30 мск. «Зенит» занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ, имея 23 очка. «Динамо» располагается на восьмой строчке, имея в активе 16 очков.

