Экс-тренер «Зенита» назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Карпина

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о перспективе Валерия Карпина во главе московского «Динамо».

«Я не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и «Динамо» окажется на 13-14-м месте. Для чего тогда его приглашать, чтобы убрать через полгода? Конечно, ситуация не идеальная. Не думаю, что этот вопрос обсуждается. Люди, которые могли прийти в «Динамо», уже работают в других командах, тот же Станислав Черчесов в «Ахмате». Сейчас сложно найти замену из российских специалистов, я не говорю про иностранцев», — приводит слова Рапопорта издание News.ru.

Карпин возглавил московское «Динамо» минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

Главные футбольные дерби России: