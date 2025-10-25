Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Зенита» назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Карпина

Экс-тренер «Зенита» назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о перспективе Валерия Карпина во главе московского «Динамо».

«Я не думаю, что Карпина могут убрать, если только он совсем завалится и «Динамо» окажется на 13-14-м месте. Для чего тогда его приглашать, чтобы убрать через полгода? Конечно, ситуация не идеальная. Не думаю, что этот вопрос обсуждается. Люди, которые могли прийти в «Динамо», уже работают в других командах, тот же Станислав Черчесов в «Ахмате». Сейчас сложно найти замену из российских специалистов, я не говорю про иностранцев», — приводит слова Рапопорта издание News.ru.

Карпин возглавил московское «Динамо» минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

Материалы по теме
Семшов предположил, как завершится матч «Зенита» с «Динамо»

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android