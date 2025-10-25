Скидки
Лионель Месси получил «Золотую бутсу» по итогам регулярки в МЛС

Лионель Месси получил «Золотую бутсу» по итогам регулярки в МЛС
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед матчем 1/8 финала плей‑офф МЛС с «Нэшвиллом» получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. Отметим, встреча проходит в эти минуты на стадионе «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США). На момент написания новости идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу «цапель». Аргентинец забил первый мяч своей команды.

Фото: МЛС

38‑летний аргентинец забил 29 голов в 28 матчах регулярного сезона, опередив ближайшего преследователя на пять мячей. Второе место по результативности заняли Дени Буанга («Лос‑Анджелес») и Сэм Сарридж («Нэшвилл») — по 24 гола.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 82 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 37 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

