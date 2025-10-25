Скидки
Хоффенхайм — Хайденхайм. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» разгромил «Нэшвилл» в 1-м матче плей-офф. У Месси хет-трик с голом головой

Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «ГЕОДИС Парк» состоялся первый матч плей-офф МЛС, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:3.

США — Major League Soccer . МЛС
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 35'     1:1 Сарридж – 43'     2:1 Шаффельбург – 45+6'     2:2 Месси – 63'     2:3 Родригес – 67'     2:4 Месси – 81'     2:5 Сеговия – 90+1'    

В составе победителей забитые голы на свой счёт записали Бальтасар Родригес, Теласко Сеговия, а также аргентинская звезда Лионель Месси, отметившийся хет-триком. Один из его голов был забит с пенальти, а ещё один — головой. Также Месси записал в свой актив ассист. То же само сделал и Жорди Альба.

У хозяев сегодня забивали Сэм Сарридж и Джейкоб Шаффельбург.

Следующий матч между командами состоится 2 ноября и начнётся в 01:30 мск.

Новости. Футбол
