«Интер Майами» разгромил «Нэшвилл» в 1-м матче плей-офф. У Месси хет-трик с голом головой
В Нэшвилле (США) на стадионе «ГЕОДИС Парк» состоялся первый матч плей-офф МЛС, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:3.
США — Major League Soccer . МЛС
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 35' 1:1 Сарридж – 43' 2:1 Шаффельбург – 45+6' 2:2 Месси – 63' 2:3 Родригес – 67' 2:4 Месси – 81' 2:5 Сеговия – 90+1'
В составе победителей забитые голы на свой счёт записали Бальтасар Родригес, Теласко Сеговия, а также аргентинская звезда Лионель Месси, отметившийся хет-триком. Один из его голов был забит с пенальти, а ещё один — головой. Также Месси записал в свой актив ассист. То же само сделал и Жорди Альба.
У хозяев сегодня забивали Сэм Сарридж и Джейкоб Шаффельбург.
Следующий матч между командами состоится 2 ноября и начнётся в 01:30 мск.
