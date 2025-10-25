«Интер Майами» разгромил «Нэшвилл» в 1-м матче плей-офф. У Месси хет-трик с голом головой

В Нэшвилле (США) на стадионе «ГЕОДИС Парк» состоялся первый матч плей-офф МЛС, в котором «Нэшвилл» принимал «Интер Майами». Игра завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забитые голы на свой счёт записали Бальтасар Родригес, Теласко Сеговия, а также аргентинская звезда Лионель Месси, отметившийся хет-триком. Один из его голов был забит с пенальти, а ещё один — головой. Также Месси записал в свой актив ассист. То же само сделал и Жорди Альба.

У хозяев сегодня забивали Сэм Сарридж и Джейкоб Шаффельбург.

Следующий матч между командами состоится 2 ноября и начнётся в 01:30 мск.