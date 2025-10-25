Скидки
Стад Брестуа 29 — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
18:00 Мск
Футбол

«Шахтёр» сообщил об открытии клубных академий в США

«Шахтёр» сообщил об открытии клубных академий в США
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал об открытии академий клуба в американских городах Хоршем и Клинтон.

«Идея имеет несколько уровней — развитие бренда, взаимодействие с фанатами, коммерческая ценность для партнёров, а также поиск и развитие талантов.

Она помогает нам поддерживать связь с болельщиками по всему миру и вдохновлять молодых игроков философией “Шахтёра”. Первым шагом стало налаживание контакта с украинскими общинами за рубежом.

Мы выбрали эти локации, потому что там есть сильные украинские сообщества, которые хотели видеть “Шахтёр” в своих городах. Именно эта местная инициатива и страсть стали для нас ключевыми факторами.

Две школы в США — это пилотные проекты, но наша цель — расшириться по всей стране. В идеале, чтобы однажды академия “Шахтёра” появилась в каждом штате, а затем — и в других странах.

Нашей первой аудиторией является украинская диаспора, однако репутация клуба выходит далеко за её пределы. “Шахтёр” хорошо известен во всём мире, особенно благодаря своей истории развития бразильских талантов. Это придаёт нам сильную и уникальную идентичность.

Мы не стремимся кому-то подражать — мы хотим предложить нечто подлинное, основанное на наших собственных ценностях и духе», — сказал Палкин в интервью Ratings.

