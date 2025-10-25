Скидки
Артём Довбик хочет покинуть «Рому» в ближайшее трансферное окно — La Gazzetta dello Sport

Центральный форвард «Ромы» Артём Довбик намерен покинуть клуб, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 28-летний украинец чувствует потребность в смене обстановки и уже обсудил это со своим агентом. Сейчас представитель игрока совместно с римским клубом ищет новые варианты продолжения карьеры, включая возможную аренду.

В «Роме» рассматривают вариант расставания с одним из двух центральных нападающих — Довбиком или Эваном Фергюсоном. 21-летний ирландец выступает за клуб на правах аренды до 30 июня 2026 года, однако руководство уже дало понять, что не исключает досрочного завершения соглашения зимой.

После ухода одного из форвардов римляне могут рассмотреть усиление линии атаки — среди возможных кандидатов называются Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед», Арно Калимуэндо из «Ноттингем Форест» и Промис Дэвид из «Юниона».

В текущем сезоне Довбик провёл 9 матчей за клуб, забив один мяч и сделав одну результативную передачу.

