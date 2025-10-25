У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут в матче против «Севильи»
Российский футболист Арсен Захарян провёл второй матч подряд, выйдя со скамейки запасных за «Реал Сосьедад». В домашней встрече 10-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:1) российский полузащитник появился на поле на 69-й минуте.
Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Оярсабаль – 19' 1:1 Гудель – 30' 2:1 Оярсабаль – 36'
За 25 минут, включая добавленное время, Захарян не нанёс ни одного удара по воротам, сделал три передачи (две точные) и выиграл одно воздушное единоборство.
Для 21-летнего хавбека это четвёртое появление в текущем сезоне, однако результативных действий он пока не имеет.
Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.
