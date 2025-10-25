У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут в матче против «Севильи»

Российский футболист Арсен Захарян провёл второй матч подряд, выйдя со скамейки запасных за «Реал Сосьедад». В домашней встрече 10-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:1) российский полузащитник появился на поле на 69-й минуте.

За 25 минут, включая добавленное время, Захарян не нанёс ни одного удара по воротам, сделал три передачи (две точные) и выиграл одно воздушное единоборство.

Для 21-летнего хавбека это четвёртое появление в текущем сезоне, однако результативных действий он пока не имеет.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.