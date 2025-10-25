Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут в матче против «Севильи»

У Захаряна ни одного удара и два точных паса за 25 минут в матче против «Севильи»
Комментарии

Российский футболист Арсен Захарян провёл второй матч подряд, выйдя со скамейки запасных за «Реал Сосьедад». В домашней встрече 10-го тура Ла Лиги против «Севильи» (2:1) российский полузащитник появился на поле на 69-й минуте.

Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Оярсабаль – 19'     1:1 Гудель – 30'     2:1 Оярсабаль – 36'    

За 25 минут, включая добавленное время, Захарян не нанёс ни одного удара по воротам, сделал три передачи (две точные) и выиграл одно воздушное единоборство.

Для 21-летнего хавбека это четвёртое появление в текущем сезоне, однако результативных действий он пока не имеет.

Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 69-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android