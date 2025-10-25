Скидки
Стад Брестуа 29 — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике впервые отреагировал на провальный матч Ильи Забарного в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими ожиданиями перед матчем Лиги 1 против «Бреста» и вспомнил удаление Ильи Забарного в игре Лиги чемпионов с «Байером» (7:2).

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
ПСЖ
Париж
«Когда смотришь на итоговый счёт, не всегда вспоминаешь 35-ю минуту (момент удаления Забарного и пенальти, после которого немцы сравняли счёт. — Прим. «Чемпионата»). Но в течение всего матча есть множество мелких деталей, которые оказывают серьёзное влияние.

Сейчас для меня главное — понять, кто из игроков готов выйти на поле и сколько времени каждый должен провести в игре, чтобы сохранять форму, но при этом избежать риска травм.

Мы отлично знакомы с “Брестом”. Там никогда не бывает лёгких матчей. Мы знаем их сильные стороны, поэтому должны быть готовы и показать максимально высокий уровень, чтобы добиться победы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, матч «Брест» — «ПСЖ» начнётся сегодня, в 18:00 мск. После матча «Байер» — «ПСЖ» Илья Забарный получил одну из самых низких оценок после за всю историю Flashscore.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»

