Стад Брестуа 29 — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

Diario Sport назвал возможный новый клуб Неймара

Diario Sport назвал возможный новый клуб Неймара
Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар надеялся на громкий трансфер, который помог бы ему повысить шансы попасть в сборную Карло Анчелотти на чемпионат мира 2026 года, сообщает Diario Sport.

Однако, по сведениям источника, интереса со стороны европейских команд к 32-летнему игроку нет. В этой ситуации футболист рассматривает два варианта продолжения карьеры — продление контракта с «Сантосом» или переход в MLS, где он сможет объединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в «Интер Майами».

Напомним, в последний раз Неймар выходил на поле 14 сентября, с тех пор он травмирован и продолжает восстановление. За клуб после возвращения он провёл 21 матч, забив шесть голов и отдав три результативные передачи. На данный момент бразильцу 33 года.

Неймар принял участие в презентации ливреи «Альпин»

