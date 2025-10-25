Лионель Месси установил исторический рекорд по голам в МЛС

В ночь на 25 октября (мск) прошёл первый матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2. Аргентинский нападающий победителей Лионель Месси отметился хет-триком и вписал своё имя в историю.

С учётом этих матчей на счету Месси теперь 39 мячей за «Интер Майами» в 2025 году, что позволило ему установить новый рекорд МЛС по голам за календарный год. Ранее рекорд принадлежал Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и Карлосу Веле (38 в 2019 году).

Следующий матч между командами состоится 2 ноября и начнётся в 1:30 мск.

