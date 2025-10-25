Лионель Месси установил исторический рекорд по голам в МЛС
В ночь на 25 октября (мск) прошёл первый матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:2. Аргентинский нападающий победителей Лионель Месси отметился хет-триком и вписал своё имя в историю.
США — Major League Soccer . МЛС
19 октября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нэшвилл
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Интер Майами
Майами
0:1 Месси – 35' 1:1 Сарридж – 43' 2:1 Шаффельбург – 45+6' 2:2 Месси – 63' 2:3 Родригес – 67' 2:4 Месси – 81' 2:5 Сеговия – 90+1'
С учётом этих матчей на счету Месси теперь 39 мячей за «Интер Майами» в 2025 году, что позволило ему установить новый рекорд МЛС по голам за календарный год. Ранее рекорд принадлежал Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и Карлосу Веле (38 в 2019 году).
Следующий матч между командами состоится 2 ноября и начнётся в 1:30 мск.
Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»
