Адольфо Гайч высказался о своём игровом времени в «Крыльях Советов»

Адольфо Гайч высказался о своём игровом времени в «Крыльях Советов»
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Адольфо Гайч высказался о своем игровом времени в клубе.

«Мне бы хотелось играть больше. Наверное, когда-то это будет. Для меня матч с ЦСКА особенный. Я был в этом клубе, поэтому это что-то особенное», — сказал Гайч в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Гайч провёл за «Крылья» четыре матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Аргентинец перебрался в ЦСКА в августе 2020 года. С тех пор он отправлялся в аренду шесть раз: в «Беневенто», «Уэску», «Верону», «Ризерспор», «Антальяспор» и «Крылья Советов». В текущем сезоне на его счету 93 минуты в четырёх матчах за самарцев. Контракт аргентинца с ЦСКА и срок аренды в «Крылья» истекают летом 2026 года.

Комментарии
