Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: мне всё равно, что говорит Слот

Аморим: мне всё равно, что говорит Слот
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что равнодушен к критике своего коллеги Арне Слота из «Ливерпуля» насчет игрового стиля своей команды.

«Мне всё равно, что говорит Слот, что говорят люди насчёт нашей команды. Я могу сам посмотреть матч и сказать, как мы можем играть, а также что нам нужно улучшить в будущем. Иногда нужно адаптироваться к игре. Поэтому мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду. Я могу это сделать самостоятельно», — приводит слова Аморима The Guardian.

После домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (1:2) Слот посетовал, что соперник глубоко оборонялся и играл в длинный заброс мяча.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    
Материалы по теме
Фото
«Просто прелесть». Швайнштайгер — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android