Аморим: мне всё равно, что говорит Слот
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что равнодушен к критике своего коллеги Арне Слота из «Ливерпуля» насчет игрового стиля своей команды.
«Мне всё равно, что говорит Слот, что говорят люди насчёт нашей команды. Я могу сам посмотреть матч и сказать, как мы можем играть, а также что нам нужно улучшить в будущем. Иногда нужно адаптироваться к игре. Поэтому мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду. Я могу это сделать самостоятельно», — приводит слова Аморима The Guardian.
После домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (1:2) Слот посетовал, что соперник глубоко оборонялся и играл в длинный заброс мяча.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
