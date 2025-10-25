Аморим: мне всё равно, что говорит Слот

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что равнодушен к критике своего коллеги Арне Слота из «Ливерпуля» насчет игрового стиля своей команды.

«Мне всё равно, что говорит Слот, что говорят люди насчёт нашей команды. Я могу сам посмотреть матч и сказать, как мы можем играть, а также что нам нужно улучшить в будущем. Иногда нужно адаптироваться к игре. Поэтому мне не нужно, чтобы кто-то оценивал мою команду. Я могу это сделать самостоятельно», — приводит слова Аморима The Guardian.

После домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги (1:2) Слот посетовал, что соперник глубоко оборонялся и играл в длинный заброс мяча.