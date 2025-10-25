Месси рассказал, чем руководствовался при решении продлить контракт с «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, чем руководствовался при решении продлить контракт с клубом до 2028 года.

«Честно говоря, в этом году я чувствовал себя очень хорошо. Я счастлив жить в Майами, как и моя семья. Это решение далось мне легко.

День за днём я стараюсь чувствовать себя хорошо и, прежде всего, быть честным с самим собой. Когда я чувствую себя хорошо, то наслаждаюсь этим. Но когда чувствую себя плохо, то не получаю от этого удовольствия — и в таком случае я бы предпочёл не находиться в таком месте.

Я всегда говорил, что буду принимать решение, исходя из того, как чувствую себя каждый день физически и морально, чтобы продолжать играть и оставаться частью этого клуба», — приводит слова Месси NBC.

Материалы по теме Лионель Месси установил исторический рекорд по голам в МЛС

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: