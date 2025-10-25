Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 25 октября

Сегодня, 25 октября, пройдут пять матчей 16-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 25 октября (время московское):

14:00. «Уфа» – «Нефтехимик»;
14:00. «Сокол» – «Волга» Ульяновск;
17:00. «Шинник» – «Спартак» Кострома;
17:00. «Черноморец» – «Челябинск»;
19:00. «Торпедо» – «Чайка».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 15 матчей. Второе место занимает «Урал» с 30 очками после такого же количества игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 29 очков, у вторых — 26 после 15 матчей.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
