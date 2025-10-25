Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 25 октября

Сегодня, 25 октября, пройдут пять матчей 16-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 25 октября (время московское):

14:00. «Уфа» – «Нефтехимик»;

14:00. «Сокол» – «Волга» Ульяновск;

17:00. «Шинник» – «Спартак» Кострома;

17:00. «Черноморец» – «Челябинск»;

19:00. «Торпедо» – «Чайка».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги воронежский «Факел», на счету которого 33 очка после 15 матчей. Второе место занимает «Урал» с 30 очками после такого же количества игр. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются костромской «Спартак» и столичная «Родина» — у первых 29 очков, у вторых — 26 после 15 матчей.