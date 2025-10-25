Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 25 октября

Сегодня, 25 октября, состоятся три матча в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 25 октября (время московское):

14:00. «Спартак» — «Оренбург»;

16:30. «Ростов» — «Динамо» Махачкала;

19:00. ЦСКА — «Крылья Советов».

После 12 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, который набрал 24 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

