Червиченко: для «Динамо» будет усилением, если купят Сафонова у «ПСЖ» вместо иностранца

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущих игровых проблемах столичного «Динамо».

«В «Динамо» давно беда с вратарём. Уже больше года говорю, что основного спасителя нет. Они могли улучшить эту позицию. В других командах уже по два хороших вратаря, а «Динамо» до сих пор не может разобраться со своими. Не могу понять, почему хорошие защитники не могут найти взаимопонимание друг с другом и с остальными игроками. То ли Осипенко привык играть в другой футбол… Пока слаженности в обороне нет. Вратарь не только не спасает, но и не может наладить взаимодействие с защитниками. Они не понимают, куда бежать и что закрывать.

Пошли разговоры, что Сафонов может вернуться. Если «Динамо» соберётся с силами и вместо иностранца купит Сафонова у «ПСЖ», это будет серьёзным усилением», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.