Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: для «Динамо» будет усилением, если купят Сафонова у «ПСЖ» вместо иностранца

Червиченко: для «Динамо» будет усилением, если купят Сафонова у «ПСЖ» вместо иностранца
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о текущих игровых проблемах столичного «Динамо».

«В «Динамо» давно беда с вратарём. Уже больше года говорю, что основного спасителя нет. Они могли улучшить эту позицию. В других командах уже по два хороших вратаря, а «Динамо» до сих пор не может разобраться со своими. Не могу понять, почему хорошие защитники не могут найти взаимопонимание друг с другом и с остальными игроками. То ли Осипенко привык играть в другой футбол… Пока слаженности в обороне нет. Вратарь не только не спасает, но и не может наладить взаимодействие с защитниками. Они не понимают, куда бежать и что закрывать.

Пошли разговоры, что Сафонов может вернуться. Если «Динамо» соберётся с силами и вместо иностранца купит Сафонова у «ПСЖ», это будет серьёзным усилением», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 туров бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками.

Материалы по теме
Экс-тренер «Зенита» назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android