Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Оренбург: во сколько начало матча 13-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Оренбург»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 25 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
После 12 туров чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 19 очков и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

