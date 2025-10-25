Скидки
Хосеп Гвардиола купил шикарный дом в Барселоне — The Sun

Хосеп Гвардиола купил шикарный дом в Барселоне — The Sun
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола купил шикарный дом в Барселоне, поскольку он и его жена, с которой он прожил 30 лет, разорвали отношения, сообщает The Sun.

Новая недвижимость Гвардиолы находится в том же утончённом и респектабельном районе Барселоны Педральбес, где в феврале 2021 года тренер купил свой первый дом. Местные жители описывают это поместье как убежище, где он может отвлечься от футбола и насладиться моментами покоя и самоанализа.

Гвардиола является уроженцем Барселоны и долгое время выступал за одноимённую команду. В качестве тренера испанец работал в «Барселоне» и «Баварии».

