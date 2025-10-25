Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
В Турции назвали «позором» то, что клуб Юрана играет домашние матчи за пределами Антальи

Комментарии

Турецкие депутаты проявили недовольство тем, что клуб второго по силе дивизиона страны «Серик Беледиеспор», возглавляемый российским главным тренером Сергеем Юраном, проводит свои домашние матчи не на своём стадионе в Анталье.

Как сообщает Okur Medya, данную ситуацию депутаты назвали «позором». Клуб вынужден играть в Бодруме, Умрание и других городах из-за реконструкции собственной арены.

Напомним, «Серик Беледиеспор» принадлежит бизнесмену Туфану Садыгову, который ранее был инвестором подмосковных «Химок». Вчера, 24 октября, прошла информация, что игроки команды бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты.

Отметим, что в составе «Серика» играют российские футболисты Артём Юран, Илья Садыгов, Кирилл Гоцук, Илья Берковский.

Комментарии
