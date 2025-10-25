«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в первом матче плей-офф. У Месси дубль с голом головой

В ночь на 25 октября (мск) прошёл первый матч первого раунда плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». Игра состоялась в Форт-Лодердейле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Дублем в составе хозяев отметился Лионель Месси. Один из своих голов аргентинец забил головой. Ещё один гол на свой счёт записал Тадео Алленде.

Единственный гол у «Нэшвилла» забил Хани Мухтар. Следующий матч между командами состоится 2 ноября и начнётся в 1:30 мск.

Напомним, на счету Месси теперь 39 мячей за «Интер Майами» в 2025 году, что позволило ему установить новый рекорд МЛС по голам за календарный год. Ранее рекорд принадлежал Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и Карлосу Веле (38 в 2019 году).