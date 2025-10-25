Гришин: вклад Акинфеева в ЦСКА — большое дело, но Тороп тоже хороший вратарь

Бывший советский и российский футболист Александр Гришин высказался об игре вратаря ЦСКА Владислава Торопа, а также о вкладе в результаты команды Игоря Акинфеева.

— Насколько важно возвращение Акинфеева в состав ЦСКА перед матчем с «Крыльями Советов»?

— Акинфеев пропустил только один матч с «Локомотивом». Была международная пауза, и он спокойно лечился. Игра с «Локомотивом» была показательной. ЦСКА провалился, Тороп пропустил обидный гол, но он выручил в трёх моментах во втором тайме. Да, Игорь лучше руководит обороной, с ним увереннее играет защита. Здесь не надо ничего сваливать на Торопа. В двух голах он не виноват. Один — да, бывает несчастье. Неизвестно, какой ещё был бы футбол, если бы Тороп не вышел во втором тайме, — 0:6? Вклад Акинфеева — большое дело, но Тороп — хороший вратарь, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.