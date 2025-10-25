Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: вклад Акинфеева в ЦСКА — большое дело, но Тороп тоже хороший вратарь

Гришин: вклад Акинфеева в ЦСКА — большое дело, но Тороп тоже хороший вратарь
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский и российский футболист Александр Гришин высказался об игре вратаря ЦСКА Владислава Торопа, а также о вкладе в результаты команды Игоря Акинфеева.

— Насколько важно возвращение Акинфеева в состав ЦСКА перед матчем с «Крыльями Советов»?
— Акинфеев пропустил только один матч с «Локомотивом». Была международная пауза, и он спокойно лечился. Игра с «Локомотивом» была показательной. ЦСКА провалился, Тороп пропустил обидный гол, но он выручил в трёх моментах во втором тайме. Да, Игорь лучше руководит обороной, с ним увереннее играет защита. Здесь не надо ничего сваливать на Торопа. В двух голах он не виноват. Один — да, бывает несчастье. Неизвестно, какой ещё был бы футбол, если бы Тороп не вышел во втором тайме, — 0:6? Вклад Акинфеева — большое дело, но Тороп — хороший вратарь, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Александр Гришин: Адиев нервничает, ЦСКА — фаворит матча с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android