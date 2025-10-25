Аллегри — о ничьей с «Пизой»: мы понаделали ошибок и должны посмотреться в зеркало

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью своей команды в домашнем матче 8-го тура Серии А с «Пизой» (2:2). «Россонери» смогли уйти от поражения, забив на 90+3-й минуте встречи.

«Мы счастливы, что смогли вырвать ничью в концовке, но сегодня мы понаделали ошибок и должны посмотреться в зеркало. После того как мы вышли вперёд, мы должны были делать счёт 2:0. Вместо этого мы потеряли цельность. Два нападающих оказались отрезаны от полузащитников, и в центре поля образовалось слишком много пробелов. Мы не смогли сохранить компактность.

В последние пять минут для победы достаточно всего пары действий, но терять голову нельзя. Мы все рвались вперёд, и Павловичу пришлось преследовать Нзолу (в моменте со вторым голом «Пизы». — Прим. «Чемпионата») — так быть не должно», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

На данный момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 17 очками, однако у ближайших преследователей «Интера», «Наполи» и «Ромы» по 15 очков и на одну игру меньше.