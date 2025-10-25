Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри — о ничьей с «Пизой»: мы понаделали ошибок и должны посмотреться в зеркало

Аллегри — о ничьей с «Пизой»: мы понаделали ошибок и должны посмотреться в зеркало
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью своей команды в домашнем матче 8-го тура Серии А с «Пизой» (2:2). «Россонери» смогли уйти от поражения, забив на 90+3-й минуте встречи.

Италия — Серия А . 8-й тур
24 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Леау – 7'     1:1 Куадрадо – 60'     1:2 Нзола – 86'     2:2 Атекаме – 90+3'    

«Мы счастливы, что смогли вырвать ничью в концовке, но сегодня мы понаделали ошибок и должны посмотреться в зеркало. После того как мы вышли вперёд, мы должны были делать счёт 2:0. Вместо этого мы потеряли цельность. Два нападающих оказались отрезаны от полузащитников, и в центре поля образовалось слишком много пробелов. Мы не смогли сохранить компактность.

В последние пять минут для победы достаточно всего пары действий, но терять голову нельзя. Мы все рвались вперёд, и Павловичу пришлось преследовать Нзолу (в моменте со вторым голом «Пизы». — Прим. «Чемпионата») — так быть не должно», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

На данный момент «Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 17 очками, однако у ближайших преследователей «Интера», «Наполи» и «Ромы» по 15 очков и на одну игру меньше.

Материалы по теме
Модрич купил всем игрокам «Милана» по подарку, чтобы не петь перед командой
Истории
Модрич купил всем игрокам «Милана» по подарку, чтобы не петь перед командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android