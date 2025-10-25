Скидки
Главная Футбол Новости

Ростов — Динамо Махачкала: во сколько начало матча 13-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 25 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
После 12 туров чемпионата России «Ростов» набрал 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» имеет в своём активе 10 очков и располагается на 13-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Генеральный директор «Ростова» Гончаров рассказал о финансовой ситуации в клубе
