«Челси» — «Сандерленд»: текстовая трансляция матча 9-го тура АПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Сандерленд». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После восьми матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сандерленд» также имеет в своём активе 14 очков и располагается на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого 19 очков.