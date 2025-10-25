Скидки
Главная Футбол Новости

Челси — Сандерленд: текстовая трансляция матча 9-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Челси» — «Сандерленд»: текстовая трансляция матча 9-го тура АПЛ начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Сандерленд». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
После восьми матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Сандерленд» также имеет в своём активе 14 очков и располагается на седьмой строчке. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого 19 очков.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
