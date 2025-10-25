Гришин: Чалов психологически сломался, он сделал неправильно, что уехал в Грецию

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что нападающий Фёдор Чалов сделал неправильно, перейдя из стана красно-синих в греческий ПАОК.

«Моё мнение, что Чалова немножко подломил тот момент, когда его приглашал английский клуб к себе. Мне кажется, он психологически сломался. Я с ним очень хорошо знаком и с его родителями. Знал, что он хотел уехать. Не получилось, вот этот момент его подломил. Уехал в Грецию, но мне кажется, что он сделал неправильно. Ему надо было немножко подождать приглашения, поиграв ещё в России, и уехать в Италию или Испанию. Хотя проблема у нас большая, потому что мы не играем в еврокубках.

Соответственно, наш чемпионат не очень смотрят иностранные скауты. Сейчас уехать тяжело. Чалов — хороший нападающий. Он забил больше 100 голов. Он один из тех бомбардиров, которые войдут в историю ЦСКА. В ПАОКе он играет неудачно. Мы-то наблюдаем, а в Греции, наверное, от него ожидали большего. Думаю, может, наберёт форму и начнёт забивать. Знаете, как бывает: форвард не забивает, потом один-два забил и прорвался. И мы будем говорить про Чалова по-другому», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чалов стал футболистом ПАОКа летом 2024 года.

