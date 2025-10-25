Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Наполи» — «Интер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Наполи» и «Интера» друг с другом:

Серия А, 27-й тур, 1 марта 2025 года, «Наполи» — «Интер» — 1:1;

Серия А, 12-й тур, 10 ноября 2024 года, «Интер» — «Наполи» — 1:1;

Серия А, 29-й тур, 17 марта 2024 года, «Интер» — «Наполи» — 1:1;

Суперкубок Италии. Финал. 22 января 2024 года, «Наполи» — «Интер» — 0:1;

Серия А, 14-й тур, 3 декабря 2023 года, «Наполи» — «Интер» — 0:3.

С историей личных встреч «Наполи» и «Интера» можно ознакомиться по ссылке.

