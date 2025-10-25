Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наполи — Интер: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Наполи» — «Интер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Наполи» и «Интера» друг с другом:

Серия А, 27-й тур, 1 марта 2025 года, «Наполи» — «Интер» — 1:1;
Серия А, 12-й тур, 10 ноября 2024 года, «Интер» — «Наполи» — 1:1;
Серия А, 29-й тур, 17 марта 2024 года, «Интер» — «Наполи» — 1:1;
Суперкубок Италии. Финал. 22 января 2024 года, «Наполи» — «Интер» — 0:1;
Серия А, 14-й тур, 3 декабря 2023 года, «Наполи» — «Интер» — 0:3.

С историей личных встреч «Наполи» и «Интера» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC
Топ-события субботы: «Наполи» — «Интер», ЦСКА — УНИКС, хоккей и жара в UFC

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android