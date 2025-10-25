«Боруссия» М — «Бавария»: во сколько начало матча 8-го тура Бундеслиги, где смотреть

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся мёнхенгладбахская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет сервис Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По состоянию на сегодняшний день «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 21 очком и опережает на пять очков ближайшего преследователя «РБ Лейпциг», на счету которого 16 очков. Мёнхенгладбахская «Боруссия» на данный момент является безоговорочным аутсайдером чемпионата — на счету команды лишь три очка после семи игр и последнее место в турнирной таблице.