ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 25 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 туров чемпионата России команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает третье место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 13 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре московская команда уступила «Локомотиву» со счётом 0:3, а самарский клуб разделил очки с «Оренбургом» (1:1).

