«Мы сильнее, чем когда-либо». Роналду поздравил «Аль-Наср» с днём рождения

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб из Эр-Рияда с днём рождения. «Аль-Наср» был основан 70 лет назад.

«С днём рождения, «Аль-Наср»! История продолжается, и мы сильнее, чем когда-либо», — написал португалец на своей странице в социальной сети X.

Роналду выступает в составе саудовской команды с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 99 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения: