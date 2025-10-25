Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы сильнее, чем когда-либо». Роналду поздравил «Аль-Наср» с днём рождения

«Мы сильнее, чем когда-либо». Роналду поздравил «Аль-Наср» с днём рождения
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил клуб из Эр-Рияда с днём рождения. «Аль-Наср» был основан 70 лет назад.

«С днём рождения, «Аль-Наср»! История продолжается, и мы сильнее, чем когда-либо», — написал португалец на своей странице в социальной сети X.

Роналду выступает в составе саудовской команды с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 99 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Рашфорд не смог сделать выбор между Месси и Роналду

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android