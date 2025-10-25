Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Агент — об Альваресе: он остаётся привержен проекту «Атлетико»

Комментарии

Агент 25-летнего нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, Фернандо Идальго прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

«Ничто из написанного не соответствует действительности, это всего лишь домыслы. «Атлетико» даже хотел бы пересмотреть условия контракта игрока, чтобы отдать должное его растущей значимости в команде. Альварес, чемпион мира 2022 года, ставший ключевым элементом атакующей системы мадридцев, остаётся привержен проекту «Атлетико», — приводит слова Идальго Calciomercato.

В нынешнем сезоне игрок провёл 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

