Хавбек «Ноттингема» Гиббс-Уайт отметил роль Дайча в окончании безвыигрышной серии клуба

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт поделился эмоциями от победы над «Порту» (2:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы. Эта победа стала первой для клуба за последние девять матчей без учёта Кубка английской лиги. Также этот матч стал первым во главе команды для главного тренера Шона Дайча, сменившего 21 октября Ангелоса Постекоглу.

«Чувствую, что наконец-то я могу дышать. Счастлив победить впервые за девять матчей. Первое, что сказал тренер, это: «В прошлом сезоне у вас была настоящая структура». Он хочет отталкиваться от этого. Вы могли почувствовать моральный дух на стадионе, ощущалось, что в нём стало больше энергии. Нужно отдать должное тренеру», — приводит слова Гиббс-Уайта TNT Sports.

Последним местом работы Шона Дайча до прихода в «Ноттингем» был «Эвертон». 54-летний специалист покинул ливерпульский клуб в январе 2025 года.