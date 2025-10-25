Скидки
Главная Футбол Новости

Ловчев считает, что оценивать игрока ЦСКА Глебова следует после третьего года выступлений

Ловчев считает, что оценивать игрока ЦСКА Глебова следует после третьего года выступлений
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о 19-летнем нападающем ЦСКА Кирилле Глебове.

«Прогрессирует он потому, что ему стали доверять. Мальчишка интересный. У него есть, чего нет у многих футболистов. Скорость во всём. Он быстро двигается, быстро мыслит, быстро обрабатывает мяч.

Однако сейчас ему начали раздавать эпитеты, мол, выдающийся футболист и прочее… Ребята, в футболе есть закон. Первый год у тебя всё получается, второй год провальный, а на третий год ты начинаешь играть так, как будешь играть всю жизнь. Так что посмотрим», — сказал Ловчев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Глебов является выпускником академии ЦСКА. Он дебютировал за взрослую команду красно-синих в марте 2023 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл в 15 матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых отметился голом и результативной передачей. В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 10 встречах РПЛ, где забил четыре гола и сделал ассист.

