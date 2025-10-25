Скидки
Александр Кульчий: надо разбираться, почему у «Динамо» столько травм

Александр Кульчий: надо разбираться, почему у «Динамо» столько травм
Комментарии

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о большом количестве травм в клубе.

«В Питере никому непросто играть. У «Динамо» из-за травм опять вылетели футболисты. Сложно будет с выбором состава — нет стабильности. Надо разбираться, почему столько травм. Скорее всего, «Зенит» будет больше на мяче. «Динамо» же будет ставить ставку на быстрые выбегания. «Зенит» заставит играть от обороны. Матч будет интересным», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 12 туров чемпионата России «Динамо» набрало 16 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

