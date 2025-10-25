«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: во сколько начало матча 8-го тура Бундеслиги, где смотреть

Сегодня, 25 октября, состоится матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аугсбург» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет сервис Okko.

Права на трансляцию матча немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

По состоянию на сегодняшний день «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 16 очками после семи матчей, уступая лишь мюнхенской «Баварии», у которой 21 очко после такого же количества игр. «Аугсбург» располагается на 13-й строчке с семью очками после семи встреч. Команда не смогла победить в двух последних матчах.