Экс-тренер Бабаева оценил игру нападающего «Динамо» в матче КР с «Крыльями»

Александр Кульчий, бывший тренер 21-летнего нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева, поделился мнением об игре футболиста в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0), в котором он оформил хет-трик.

«Я знаю Бабаева — он был у меня в «Динамо-2». Знаю его возможности, так что не удивлён, как он прибавил. У Ульви есть концовка, решения возле штрафной. Единственное — ему надо работать над отбором и дорабатывать в обороне. В кубковой игре Ульви доказал тренерскому штабу, что на него можно рассчитывать. Молодец!» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

