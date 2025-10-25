Экс-тренер Бабаева оценил игру нападающего «Динамо» в матче КР с «Крыльями»
Александр Кульчий, бывший тренер 21-летнего нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева, поделился мнением об игре футболиста в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0), в котором он оформил хет-трик.
Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23' 2:0 Фомин – 60' 3:0 Бабаев – 72' 4:0 Бабаев – 78'
«Я знаю Бабаева — он был у меня в «Динамо-2». Знаю его возможности, так что не удивлён, как он прибавил. У Ульви есть концовка, решения возле штрафной. Единственное — ему надо работать над отбором и дорабатывать в обороне. В кубковой игре Ульви доказал тренерскому штабу, что на него можно рассчитывать. Молодец!» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
