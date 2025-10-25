Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Бабаева оценил игру нападающего «Динамо» в матче КР с «Крыльями»

Экс-тренер Бабаева оценил игру нападающего «Динамо» в матче КР с «Крыльями»
Комментарии

Александр Кульчий, бывший тренер 21-летнего нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева, поделился мнением об игре футболиста в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (4:0), в котором он оформил хет-трик.

Fonbet Кубок России . Группа B. 6-й тур
22 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бабаев – 23'     2:0 Фомин – 60'     3:0 Бабаев – 72'     4:0 Бабаев – 78'    

«Я знаю Бабаева — он был у меня в «Динамо-2». Знаю его возможности, так что не удивлён, как он прибавил. У Ульви есть концовка, решения возле штрафной. Единственное — ему надо работать над отбором и дорабатывать в обороне. В кубковой игре Ульви доказал тренерскому штабу, что на него можно рассчитывать. Молодец!» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Экс-тренер Бабаева Кульчий отреагировал на хет-трик игрока «Динамо» в матче с «Крыльями»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android